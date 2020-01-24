Kadıköy'de apartman boşluğuna düşen işçi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de apartman boşluğuna düşen işçi öldü - Son Dakika

Kadıköy'de apartman boşluğuna düşen işçi öldü

6 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / KADIKÖY'de elektrik arızasına müdahale etmek isteyen işçi apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Kadıköy'de apartman boşluğuna düşen işçi öldü, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de elektrik arızasına müdahale etmek isteyen işçi apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Hakim Kemal Sokakta meydana geldi. 9 katlı binanın dairelerinden birindeki elektrik arızası için usta çağrıldı. Raşit K. isimli usta apartman boşluğunda arızayı onarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek giriş kattan eksi 2. kata düştü. Olayı gören bina sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından elektrik ustası düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede 55 yaşındaki Raşit K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanığı Kemal Akkoyun, "Elektrik arızası için gelmiş binaya. Giriş katından eksi 2. kata düşmüş." dedi

Elektrik ustası Raşit K.'nın cansız bedeni olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.


Suadiye, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Süleyman Soylu: Elazığ Doğanyol'da bir kişi hayatını kaybetti
Elazığ depremi ile ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme: Yer kabuğu kırılmış olabilir Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi Son Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:13:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de apartman boşluğuna düşen işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]