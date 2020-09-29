Apartman girişinde yanan motosiklet bina sakinlerini mahsur bıraktı - Son Dakika

Apartman girişinde yanan motosiklet bina sakinlerini mahsur bıraktı

Apartman girişinde yanan motosiklet bina sakinlerini mahsur bıraktı Kadıköy'de apartman girişine bırakılan motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Apartman girişinde yanan motosiklet bina sakinlerini mahsur bıraktı

İSTANBUL - Kadıköy'de apartman girişine bırakılan motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Gece saatlerinde üç katlı apartmanın tamamını saran dumanlar vatandaşların dairelerde mahsur kalmasına neden olurken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede dumanın sardığı ve onlarca kişinin mahsur kaldığı adrese gelen Kadıköy itfaiyesi bir yandan yangının kaynağı olan motosikleti söndürürken diğer taraftan da ikisi çocuk on kişiyi tahliye etti.

Mahsur kalan ikisi çocuk on kişi için itfaiye ekipleri seferber oldu

Yürekleri ağza getiren yangının adresi Kadıköy, Dumlupınar Mahallesi, Özen Sokak oldu. Saat 01.20 sularında üç katlı binanın girişine park edilen motosiklet alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede üç katlı binanın tamamını saran duman, onlarca kişinin mahsur kalmasına neden olurken bazı vatandaşlar çatıdan diğer apartmanın çatısına atlayarak kurtarılmayı bekledi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibiyle polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Üçüncü kattaki dairede çocukların olduğunu söyleyen çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ilk olarak o noktaya yoğunlaşan ekipler ikisi çocuk dört kişiyi kurtardıktan sonra yan apartmanın çatısına atlayan altı kişiyi de merdiven yardımıyla kurtardı. İtfaiye erinin yanında merdiven aracının sepetinde yaşadıkları korku gözlerinden okunan çocuklar aşağıya indirilip ailelerine teslim edildi.

Görgü tanığı: Motosiklet neden tutuştu anlamadık

Yangını ilk fark eden ve itfaiye ekiplerine ihbar eden Mevlüt Karaman, "Normal bir bağırma ile başladı sonra yan binanın çatısına atladılar. İlk başta duman vardı zaten içeride bir ne motoru olduğu hakkında bilgimiz yok ama arkadaşlar söndürdüler. Oradan buraya atlayan yedi sekiz kişi vardı, itfaiye ekipleri müdahale etti." ifadelerini kullanırken yan apartmanda uyurken yangına yakalanan Bayram Karaaslan, "Mümkün değil içeriye geçemedik, motosiklet neden yandı anlamadık. O binada oturanlar hep yabancılar, bizim çatıya atladılar. Daha sonra bu yandan atlamaya çalışınca dedik atlamayın. İtfaiye ekiplerine haber ettik onlar geldi kurtardı. Aşağı yukarı elli altmış kişi varlar. Allaha şükür ölü yaralı yok, durumları iyi." dedi. Yoğun dumandan dolayı dairelerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasının ardından yanan motosikleti uzun süre soğutan itfaiye ekipleri gerekli tüm kontrolleri yaptıktan sonra bölgeden ayrılırken polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Apartman girişinde yanan motosiklet bina sakinlerini mahsur bıraktı
Apartman girişinde yanan motosiklet bina sakinlerini mahsur bıraktı
Apartman girişinde yanan motosiklet bina sakinlerini mahsur bıraktı
Apartman girişinde yanan motosiklet bina sakinlerini mahsur bıraktı
Apartman girişinde yanan motosiklet bina sakinlerini mahsur bıraktı

Motosiklet, Apartman, İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 02:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apartman girişinde yanan motosiklet bina sakinlerini mahsur bıraktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Otomobil hırsızlığı girişimi dayakla bitti! O anlar kameralara anbean yansıdı Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür         
22:31
Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı         
22:11
Genç kadın, Genç kadın, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" deyince kocası tarafından bıçaklandı         
21:32
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı         
19:49
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Mert Çetin, Verona'da gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu Mert Çetin, Verona'da gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu         
15:27
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
ABD'den korkutan aşı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor ABD'den korkutan aşı açıklaması: Bir doz aşı için 250 bin köpekbalığı katlediliyor         
12:14
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 03:07:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Apartman girişinde yanan motosiklet bina sakinlerini mahsur bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei