Kadıköy'de aracın çarptığı otomobil köprü duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kadıköy'de bir sürücü, seyir halinde olan bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil köprü altına savrularak, köprünün duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıköy D-100 Tuzcuoğlu Köprüsü'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 P 0557 plakalı Fiat marka araç sürücüsü Uğur Dağ yolda seyir halinde olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle, hareket halinde olan Hakan Elyıldırım idaresindeki 34 NZJ 12 plakalı Opel Astra marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Elyıldırım, köprü altındaki alana savruldu. Duvara çarparak durabilen Elyıldırım, kazada hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücü Elyıldırım'ı Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı. - İSTANBUL