Kadıköy'de aracın üstüne çıkıp taksiciye uçan tekme atan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de aracın üstüne çıkıp taksiciye uçan tekme atan şahıs yakalandı

25.03.2022 10:58
Kadıköy'de aracın üstüne çıkıp taksiciye uçan tekme atan şahıs yakalandı

Kadıköy'de yol verme tartışması nedeniyle trafikte kavga eden bir sürücü ile taksi şoförünü çevredekiler ayırmaya çalıştı.

Kadıköy'de yol verme tartışması nedeniyle trafikte kavga eden bir sürücü ile taksi şoförünü çevredekiler ayırmaya çalıştı. Şahıs, ticari taksinin kaputuna çıkarak tartıştığı taksiciye uçan tekme attı. Uçan tekme ile taksiciye saldıran şahıs polis tarafından yakalandı.

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, taksinin kaputunun üzerine çıkarak uçan tekme ile taksi şoföre saldırdı. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Polis ekipleri, taksinin kaputuna çıkıp uçan tekme atan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerde yer alan şahsın kullandığı araca ait plaka bilgileri tespit edildi. Kimliği tespit edilen Ö.C.K. (42) isimli şüpheli şahıs, 24 Mart Perşembe günü Maltepe Mobil Park ekiplerince ikameti önünde yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan ve "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kadıköy, Polis, kavga, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de aracın üstüne çıkıp taksiciye uçan tekme atan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de aracın üstüne çıkıp taksiciye uçan tekme atan şahıs yakalandı - Son Dakika
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