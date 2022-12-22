Kadıköy'de farklı tarihlerde 5 kadını taciz edip darbeden motosikletli şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de farklı tarihlerde 5 kadını taciz edip darbeden motosikletli şahıs yakalandı

23.12.2022 09:46

Kadıköy'de motosikletli Oğuzhan Ö.'nün farklı tarihlerde takip ettiği 5 kadını asansörde taciz ettiği ve kadınlardan birinin taciz edilip darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıköy'de 19 Kasım'da D.K., A.A., N.Ç. ile A.B., kendilerini takip eden bir motosikletli tarafından asansörde taciz edildiklerini polise şikayet etti. Farklı saatlerde yaşanan taciz olayının ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KADINLAR TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ

Çalışmalar devam ederken 10 Aralık'ta da T.S. isimli kadın da polise aynı şikayetle gitti. T.S.'nin taciz edildiği yerde güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin Oğuzhan Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Oğuzhan Ö., taciz ettiği iddia edilen kadınlar tarafından teşhis edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Asansördeki taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin asansöre girene kadar takip ettiği kadını taciz ettiği, kapı kapanacağı sırada sarıldığı kadını yere düşürdüğü yer alıyor.

Kaynak: DHA
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Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de farklı tarihlerde 5 kadını taciz edip darbeden motosikletli şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de farklı tarihlerde 5 kadını taciz edip darbeden motosikletli şahıs yakalandı - Son Dakika
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