Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturulacak
Son Dakika Güncel Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturulacak

Kadıköy'de "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturulacak

6 saat önce

Kadıköy'de, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında, binlerce kişi bir araya gelerek "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturacak.

Kadıköy'de

Kadıköy'de, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında, binlerce kişi bir araya gelerek "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturacak.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ata'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi, saat 09.05'te Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için el ele verecek.

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri"nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturulacak. Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak katılacak.

Ayrıca, 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası'nda, Kozyatağı Kültür Merkezi, "Milli Mücadelenin 100. Yılında Atatürk'ü Anma" adlı pul sergisine ev sahipliği yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında hazırlanan sergide Atatürk, Cumhuriyet, Milli Mücadele ve Ankara konulu koleksiyonlar 17 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ayrıca, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin, 19 akademisyen ve 19 mezun sanatçısı tarafından, Milli Mücadelenin 100. yılı anısına hazırladığı eserlerin yer aldığı "İlk Adım 100. Yıl Koleksiyonu" sergisi, 6 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezinde görülebilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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