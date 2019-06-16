Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de "Atlı Fayton" eylemi
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Kadıköy'de "Atlı Fayton" eylemi

9 dakika önce

KADIKÖY'de toplanan "Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu" adlı bir grup, atlı faytonlara karşı "Gerçeklik Küpü" eylemi yaptı.

Kadıköy'de
KADIKÖY'de toplanan "Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu" adlı bir grup, atlı faytonlara karşı "Gerçeklik Küpü" eylemi yaptı.
Kadıköy Meydanı'nda saat 19.00'da toplanan yüzleri maskeli grup, ellerinde; dizüstü bilgisayar, tablet ve "Atlı fayton kaldırılsın" yazılı yaralı atların olduğu fotoğraflar tutarak, "Gerçeklik Küpü" dedikleri eylemi gerçekleştirdi. Atlı faytonlara karşı iki saat süren eylem yapan grup, çeşitli sloganlar attı.
Topluluk adına basın açıklaması yapan Zülal Kalkandelen, toplanmalarının amacının atlı faytonlarda acı içinde can veren atların seslerini duyurmak olduğunu ifade etti.
Kalkandelen, "Asfalt yollarda ve kavurucu sıcakta dur durak bilmeden koşturuldukları için ayakları kanayan, kış olunca öylece bir kenara bırakılan ve çöplerde yiyecek arayan, acısı ve çaresizliği yorgun gözlerine yansıyan, bir parça ot ve birkaç yudum su ile idare etmesini öğrenmek zorunda kalan, turizm ve nostaljinin köleleri atların, sırtlarında şaklayan kamçıdan kurtulmaları için, vicdana sağduyuya ve adalete sığmayan bu kanlı sektörün çarklarının durması için, Adalar'da, Türkiye'nin diğer illerinde ve yeryüzünün herhangi bir noktasında kullanılan atlı faytonların kaldırılmasını istiyoruz" dedi.
Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:32 Kaynak: DHA
Kadıköy Meydanı, Güncel
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