Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de, atlı faytonlara karşı "Gerçeklik Küpü" eylemi yapıldı
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Kadıköy'de, atlı faytonlara karşı "Gerçeklik Küpü" eylemi yapıldı

10 dakika önce

Kadıköy'de bir grup, atlı faytonlara karşı "Gerçeklik Küpü" eylemi gerçekleştirdi.

Kadıköy'de, atlı faytonlara karşı
Kadıköy'de bir grup, atlı faytonlara karşı "Gerçeklik Küpü" eylemi gerçekleştirdi.
Kadıköy Meydanı'nda toplanan Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu üyeleri yüzlerine maske takarak çeşitli sloganlar attı.
Topluluk adına basın açıklaması yapan Zülal Kalkandelen, amaçlarının atlı faytonlarda acı içinde can veren atların seslerini duyurmak olduğunu ifade etti.
Kalkandelen, "Asfalt yollarda ve kavurucu sıcakta dur durak bilmeden koşturuldukları için ayakları kanayan, kış olunca öylece bir kenara bırakılan ve çöplerde yiyecek arayan, acısı ve çaresizliği yorgun gözlerine yansıyan, bir parça ot ve birkaç yudum su ile idare etmesini öğrenmek zorunda kalan, turizm ve nostaljinin köleleri atların, sırtlarında şaklayan kamçıdan kurtulmaları için, vicdana, sağduyuya ve adalete sığmayan bu kanlı sektörün çarklarının durması için, Adalar'da, Türkiye'nin diğer illerinde ve yeryüzünün herhangi bir noktasında kullanılan atlı faytonların kaldırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:11 Kaynak: AA
Kadıköy Meydanı, Kadıköy, Güncel
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