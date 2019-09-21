Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de atlı polisler görev aldı
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Kadıköy'de atlı polisler görev aldı

56 dakika önce

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı öncesinde stat çevresinde atlı polisler görev alırken, taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.

Kadıköy'de atlı polisler görev aldı, System.String[]

Fenerbahçe- Ankaragücü maçı öncesinde stat çevresinde atlı polisler görev alırken, taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.


Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak olan maç öncesinde stat çevresinde atlı polisler görev aldı. Çevredekilerin dikkatini çeken atlı polislere en çok çocuklar ilgi gösterirken, sarı-lacivertli taraftarlar da stat çevresini doldurmaya başladı. Milli ara ve deplasmanda oynanan Alanyaspor maçının ardından bir süre takımlarından ayrı kalan Fenerbahçeli taraftarlar, Ankaragücü mücadelesine yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:56 Kaynak: İHA
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