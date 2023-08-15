Kadıköy'de Avukat, Tartıştığı Kadını Pencereden Atarak Öldürdü - Son Dakika
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Kadıköy'de Avukat, Tartıştığı Kadını Pencereden Atarak Öldürdü

Son Güncelleme: 15.08.2023 19:42

Kadıköy'de yaşanan olayda, avukat Doğan C.G. tartıştığı Fatma Duygu Özkan'ı 4. katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklandı.

KADIKÖY'de tartıştığı 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan'ı 4. katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Avukat Doğan C.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Caferağa Mahallesinde dün meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Daire sahibi 41 yaşındaki avukat Doğan C.G. emniyette alınan ilk ifadesinde Fatma Duygu Özkan'ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığı ile numarasını aldığını ve telefon ederek yanına çağırdığını söyledi. Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan C.G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, kadının evin salon penceresinden aşağı atladığını söyledi. Ancak olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında görgü tanıkları, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine Doğan C.G. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan C.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de Avukat, Tartıştığı Kadını Pencereden Atarak Öldürdü - Son Dakika


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