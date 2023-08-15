Kadıköy'de Avukat, Tartıştığı Kadını Pencereden Atarak Öldürdü

Kadıköy'de tartıştığı 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan'ı 4. katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Avukat Doğan C.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görgü tanıkları, kadının pencere önündeki korkuluklara tutunduğunu, arkasında bulunan erkeğin iterek aşağı düşürdüğünü söyledi. Öte yandan Fatma Duygu Özkan'ın apartmana girdiği ve Doğan C.G.'nin gözaltına alındığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

4. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Caferağa Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Daire sahibi 41 yaşındaki avukat Doğan C.G. emniyette alınan ilk ifadesinde Fatma Duygu Özkan'ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığı ile numarasını aldığını ve telefon ederek yanına çağırdığını söyledi. Evde birlikte içki içtiklerini ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan C.G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, kadının evin salon penceresinden aşağı atladığını söyledi.

GÖRGÜ TANIKLARI AVUKATIN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Ancak olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında görgü tanıkları, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine Doğan C.G. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan C.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TAŞINALI 3 AY OLDU"

Bina görevlisi Orhan Demirci, "Ne yaşandığını bilmiyorum ben. Sesi duyduk. Baktım ben kadının yanına geldim. Nefes almıyordu, sonra sonra nefes almaya başladı. Ambulans geldi gitti. 3 ay oldu taşınalı. Bağırma sesi duymadım. Sadece bir kadın sesi geldi. Yere düştü" dedi. Bir mahalle sakini ise, "Sesi duyduk. Avukatı tanımıyorum. Hanımefendiyi yerde gördük" diye konuştu.

FATMA DUYGU ÖZKAN'IN APARTMANA GİRİŞİ KAMERADA

Fatma Duygu Özkan'ın apartmana girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özkan'ın saat 19.49'da apartmana girdiği ve asansörle yukarı çıktığı görülüyor. Ardından 20.30'da kadının düştüğünü gören bir grup gencin de binaya koşarak apartmana girip daireye çıktığı görülüyor. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerinin Doğan C.G'yi gözaltına aldığı görülüyor.