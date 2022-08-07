İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde elektrikli skuter kullananlara yönelik denetimler yaptı. Ekipler, kaldırımda skuter süren ve skutera iki kişi binen kişilere cezai işlem uygulandı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, 13 kişiye 427 liradan toplamda 5 bin 551 lira para cezası uyguladı. 13 motosiklet kullanıcısına kask takmamaktan 196 liradan toplamda 2 bin 548 lira para cezası da kesildi.

Kaynak: DHA

Kadıköy, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAĞDAT CADDESİ'NDE SKUTER DENETİM - Son Dakika

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