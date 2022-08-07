BAĞDAT CADDESİ'NDE SKUTER DENETİM - Son Dakika
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BAĞDAT CADDESİ'NDE SKUTER DENETİM

07.08.2022 17:47
BAĞDAT CADDESİ'NDE SKUTER DENETİM

KADIKÖY'de Bağdat Caddesi'nde elektrikli skuter kullananlara yönelik denetimler yapıldı.

KADIKÖY'de Bağdat Caddesi'nde elektrikli skuter kullananlara yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde kaldırımda skuter kullanan ve skutera iki kişi olarak binen 13 kişiye 427'er lira, kask takmamaktan 196 lira olmak üzere toplamda 8 bin 99 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde elektrikli skuter kullananlara yönelik denetimler yaptı. Ekipler, kaldırımda skuter süren ve skutera iki kişi binen kişilere cezai işlem uygulandı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, 13 kişiye 427 liradan toplamda 5 bin 551 lira para cezası uyguladı. 13 motosiklet kullanıcısına kask takmamaktan 196 liradan toplamda 2 bin 548 lira para cezası da kesildi.

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Kaynak: DHA

Kadıköy, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞDAT CADDESİ'NDE SKUTER DENETİM - Son Dakika

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