Kadıköy'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

19.09.2022 06:29

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde yolcu almak için yolun sağ tarafına yanaşan ticari taksiye, otomobil çarptı.

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde yolcu almak için yolun sağ tarafına yanaşan ticari taksiye, otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bağdat Caddesi'nde ilerleyen 34 TED 82 plakalı ticari taksi, yolcu almak için sağa yanaştı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 CZY 435 plakalı otomobil duramayarak ticari taksiye arkadan çarptı. Ticari taksi de kazanın etkisiyle savrularak park halindeki bir otomobile çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, taksiye binmeye çalışan 1 kişi ve ticari taksiye çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından caddede trafik normale döndü.

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İSTANBUL-KADIKÖY'DE YOLCU ALAN TAKSİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI İSTANBUL-KADIKÖY'DE YOLCU ALAN TAKSİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI Kadıköy'de yolcu alan taksiye otomobil çarptı: 2 yaralı Kadıköy'de yolcu alan taksiye otomobil çarptı: 2 yaralı
Kaynak: AA

Kadıköy, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadıköy'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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