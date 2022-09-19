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Bağdat Caddesi'nde ilerleyen 34 TED 82 plakalı ticari taksi, yolcu almak için sağa yanaştı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 CZY 435 plakalı otomobil duramayarak ticari taksiye arkadan çarptı. Ticari taksi de kazanın etkisiyle savrularak park halindeki bir otomobile çarptı.

Kaynak: AA

Kadıköy, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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