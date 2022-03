KADIKÖY'DE BAKICI DEHŞETİ KAMERADA - Son Dakika

KADIKÖY'de 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının vücudundaki morluk ve şişlikleri fark eden ailesi eve gizli kamera yerleştirdi. Kameralar dehşeti görüntüledi. Görüntülerle, yaşlı kadının Türkmenistan uyruklu bakıcısından işkence gördüğü ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan bakıcı, 25 gün sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. Aile avukatı ise yaptığı açıklamada bakıcının hala Türkiye'de olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Olay Kadıköy Suadiye'de yaşandı. H.Ö.U., Alzheimer hastası olan annesi Müzeyyen D.'nin bakımını sağlaması için 2018 yılında Türkmenistan uyruklu Merjen Allakulyyeva'yı tuttu. Geçtiğimiz yıl ailesi, yaşlı kadının vücudunda morluk ve şişlikler olduğunu gördü. Ailesi, Müzeyyen D.'yi rahatsızlandığını düşünerek hastaneye götürdü. Alzheimer hastası kadının vücudundaki morluk ve şişliklerin darp sonucu oluşan 'boksör travması'ndan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Türkmenistan uyruklu bakıcıdan şüphelenen H.Ö.U. eve gizli kameralar yerleştirdi. Bir süre sonra kamera görüntülerini izleyen H.Ö.U, annesine bakıcısı tarafından uygulanan darp ve işkenceyi gördü. Kameraya, Türkmenistan uyruklu Merjen Allakulyyeva'nın Müzeyyen D.'yi günlerce yumruklayıp tekmelediği, saçlarından sürükleyip boğazını sıktığı ve defalarca tokat attığı kaydedildi. Öte yandan akılalmaz işkencelere maruz kalan kadının uğradığı saldırılarda ağlayarak çığlık attığı görüldü. Ayrıca kameraya yansıyan bir görüntü de ise bakıcının eve yerleştirilen gizli kameralardan birini fark ettiği ortaya çıktı.

Görüntüler karşısında şok geçiren H.Ö.U., polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Merjen Allakulyyeva, adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Merjen Allakulyyeva, 4 yıl, 2 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ait toplama merkezine teslim edildi. Ancak H.Ö.U'nun avukatı Celal Ülgen, Merjen Allakulyyeva'nın Türkiye'de oturma ve çalışma izni bulunan kız kardeşi tarafından, toplama merkezinden Merjen Allakulyyeva'yı yasal olmayan bir biçimde çıkardığı ve Merjen Allakulyyeva'nın İstanbul'da çeşitli yerlerde görüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine Avukat Celal Ülgen, Göç idaresi Müdürlüğüne soruşturma yapılması konusunda suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"İL GÖÇ İDARESİNDEN DIŞARI ÇIKARILDIĞINI ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUM"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan H.Ö.U.'nun avukatı Celal Ülgen, "Hiç beklenmedik bir zamanda müvekkilimiz annesinin boynunda bir morluk görüyor. ve doktora götürdüklerinde doktor, bu morluğun kendiliğinden oluşacak ya da yatmadan kaynaklı bir morluk olmadığını, mutlaka bir yere çarpmış olduğunu hatta çarpmadan bile kaynaklanamayacak bunun bir darp izi olduğunu söyleyince kuşkuya düşüyorlar. ve o tarihten sonra eve kamera yerleştirerek izlemeye alıyorlar. Kamera görüntülerini gördükleri zaman kanları donuyor. Yaşlı kadının kafasını duvara vurmak, ağzını battaniyeyle kapatıp nefessiz kalmasını sağlamak, yüzüne yumruk atmak, küfür etmek gibi her şeyi yapmış olduğunu görüyorlar. O zaman karakola başvurdular. Bir taraftan bize başvurarak bu kişinin cezalandırılmasını istediler. 1 ay gibi bir sürede hem gözaltına alındı hem de tutuklandı hem tahliye oldu. Bakırköy Kadın Cezaevi'nden yurtdışına deport edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Fakat her nasılsa aldığımız son duyumlara göre bu kişinin hala Türkiye'de olduğu, deport edilmediği ve her nasılsa bir biçimde il göç idaresinden dışarı çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyorum" dedi.

" ALZEHİMER HASTASI, İSTEDİKLERİNİ DİLEDİKLERİNİ ANLATACAK DURUMDA DEĞİL"

"Bu normal bir insanın yapacağı bir şey değil" diyen Ülgen, " Başka bakımını üstleneceği kişiler olursa Türkiye'de aynı şeyi onlara da yapacağından kuşkuya düştüğümüz için bu kişinin bir an önce yurtdışına deport edilmesinin takibini yapmak istiyoruz." diye konuştu. Bakıcının 4 yıldır çalıştığını söyleyen Ülgen, "Ailenin haklı olarak kuşkusu acaba 'Biz yeni mi fark ettik. Başka zaman da bunlar oldu mu' diye düşünülüyor. o nedenle acı giderek büyüyor. Alzehimer hastası, istediklerini dilediklerini anlatacak durumda değil. Türkmenistan, Türkiye'de ceza verilmiş olsa bile kendi ülkesinde yargılayıp ceza veriyor ve infazdan yararlanmıyor. O nedenle yurt dışına gönderilmediğini, Türkiye'de bırakıldığını düşünüyoruz. Burada yatmadığı orada yatacak" şeklinde konuştu.