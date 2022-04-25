Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp fotoğraf çektirdi - Son Dakika
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Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp fotoğraf çektirdi

25.04.2022 18:30

- Kadıköy'de, bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp fotoğraf çektirdi Bariyerleri aşıp bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıktı Kadıköy'de bir genç, tahrip edildiği gerekçesiyle bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi.

- Kadıköy'de, bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp fotoğraf çektirdi

Bariyerleri aşıp bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıktı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir genç, tahrip edildiği gerekçesiyle bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Görevlinin gelmesiyle genç vatandaş aşağıya indirildi. Çevredekiler ise duruma tepki gösterdi.

Kadıköy Boğa Heykeli'nin boynuz ve sırt kısmında aşınma meydana gelmiş. Kimliği belirsiz kişilerce heykelin boynuz kısmında ise delikler açılmıştı. Yaşanan olay sonrası çevresi bariyerlerle kapatılan Boğa Heykeli, 15 günlük bakıma girdi. Heykelin aşınma ve delik oluşan kısımlarında bronz ve korozyon temizliği yapılacağı öğrenildi.

Bariyerleri aşıp Boğa Heykeli'nin üzerine çıktı

Öte yandan geçtiğimiz gün çalışmalarına başlanan ve ekipler tarafında çevreye asılan uyarı yazılarına rağmen bazı vatandaşlar, bariyerleri aşarak bakım çalışması yapılan alana girdi. Boğa Heykeli üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine genç vatandaş, heykelden indirildi. Yaşana olayı görenler ise duruma tepki gösterdi.

"Arkadaş boğanın üzerine çıkmıştı"

Yaşanan olay esnasında durumu gören vatandaşlardan Yusuf İnce, "Boğa Heykeli'nin zarar gördüğünü duymuştum. Etrafını kapatmışlar ancak bir arkadaş boğanın üzerine çıkmıştı. Bu normal bir durum değil. Sonuçta burada bir çalışma var. Bariyerleri geçerek üzerine çıkmasını doğru bulmuyorum. Sahip çıkmamız gerekirken üzerine çıkmak yanlış" diye konuştu.

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Kadıköy, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp fotoğraf çektirdi - Son Dakika


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