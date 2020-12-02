KADIKÖY'DE "BALIK BOYU" DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy 'deki balık tezgahları tek tek denetlendi. Satışa sunulan balıkların boyları ölçüldü, balıkçılar belirlenen boyun altında satış yapmamaları konusunda uyarıldı.

Denizlerdeki balık bolluğunun devam edebilmesi için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından perakende satış yapan tezgahlara sıkı denetimler yapılıyor. İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca beraberindeki ekiple, Kadıköy'de bulunan balık çarşısında denetim yaptı. Denetimlerde satışa sunulan balıkların yasal boyda olup olmadığı kontrol edildi. Sofraların en çok tükeltilen türlerinden hamsinin avlanma boyu 9, istavritin ise 13 santimetre.

SATANA 5, DEPOLAYANA 10 BİN LİRA CEZA

Balık tezgahlarını tek tek kontrol eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Sürdürülebilir balıkçılık için bu denetimler şart. Her balık belirli büyüklüğe geldiğinde yumurta bırakabiliyor. Her bir balığa bir kere üreme fırsatı vereceğiz ki bizden sonraki nesiller bu balıkları yesinler. Herhangi bir usulsüzlükle karşılaştığımız zaman balıklara el koyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu el konulan balıkların tekrar satışı yapılıyordu. Şimdi direkt mülkiyeti kamuya geçirilip, hayır kurumlarına bağışlanıyor. Satana 5 bin lira, depolayana da 10 bin lira ceza yazılıyor. Eğer denizde tespit edilirse teknenin büyüklüğüne göre 5 ile 50 bin lira arasında para cezası veriliyor" dedi.

BALIKLARIMIZ BÜYÜDÜBalıkçılar ise yapılan denetimlerden memnun olduğunu dile getirdi. Kadıköy'de balıkçılık yapan Ercan Erdoğan, "Bu sene her şeyden memnunuz. Geçen sene hiçbir şey yoktu. Küçük balıkları tutuyorlardı ama almıyorduk. Hem cezası ve sürekli denetim oluyor. İstavrit kadar çinekop geliyordu. Bu sene balıkların boyu güzel, fiyatlar cazip. Bu denetimlerin olması bizim için de iyi. Ufak balık ucuz balık demek. Ucuz balık çarşıya girdiği zaman iri balığı satamazsın" dedi.

Bir başka balıkçı ise "Yeni denetimlerden çok memnunuz. Çok faydasını görüyoruz. Balıklarımız denizlerde büyüdü. Kontroller, denetimler çok sıkı. Bu sene bu denetimlerin çok faydasını gördük" diye konuştu.

- İstanbul