Kadıköy'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücü Sarper B. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi 'nden Ataşehir yönüne seyir halinde olan Sarper B. yönetimindeki 34 RFA 39 plakalı cip, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

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