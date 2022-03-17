Kadıköy'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kadıköy'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

17.03.2022 02:14
Kadıköy'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul'da, Kadıköy D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyir halindeyken bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul'da, Kadıköy D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyir halindeyken bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Saltuk Buğrahan Demir idaresindeki 34 SIR 97 plakalı otomobil, Kadıköy D-100 kara yolu Yenisahra mevkisinde, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk muayenede, sürücü Demir'in ağır yaralı olduğu belirlendi.

Demir, tedavi altına alınmak üzere SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Demir'in aşırı hızla seyrettiği iddia edildi. Otomobilin motoru ise olay yerinden 200 metre ileride yol kenarında bulundu.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Trafik akışı, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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Saltuk Buğrahan, İstanbul, Kadıköy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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