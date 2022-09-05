Kadıköy'de bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

05.09.2022 12:36

Kadıköy'de bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kadıköy'de bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kadıköy çevre yolunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ilerleyen Merdi Çördük'ün kullandığı 41 AH 728 plakalı otomobil, Fikirtepe kavşağı yakınında yol kenarındaki beton ve çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ters döndü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilden çıkartılan sürücü, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Kaynak: AA

İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadıköy'de bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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