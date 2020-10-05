Kadıköy'de bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede kameraya yansıdı - Son Dakika

Kadıköy'de bekçiler ile vatandaşlar arasında arbede kameraya yansıdı

İSTANBUL - Kadıköy'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Taşkınlık çıkardığı için bir kişiyi gözaltına almak isteyen 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçilere ile vatandaşlar arasından arbede yaşandı. O anlar kameraya yansırken bekçiler şahısları biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sokak üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada bir kişiyi gözaltına almak isteyen bekçilere gözaltına alınan kişinin yakını olduğunu iddia eden kişiler tepki gösterdi. Bekçilere, gözaltına alınan kişi için "İşinde gücünde adam bırakın" diye seslenen kişi kendisini uzaklaştırmak isteyen bekçiye "Vursana vur" diyerek tepki gösterdikten sonra bekçiye saldırmaya çalıştı. Şahıslar bekçiler tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilerek ters kelepçeyle gözaltına alındı.