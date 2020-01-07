Kadıköy'de belediye otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
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Kadıköy'de belediye otobüsü alev alev yandı

23 dakika önce

KADIKÖY'de içinde yolcu olmayan belediye otobüsü alev alev yandı.

Kadıköy'de belediye otobüsü alev alev yandı, System.String[]
KADIKÖY'de içinde yolcu olmayan belediye otobüsü alev alev yandı. İtfiaye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Otobüsün yanma anı bir cep telefonu tarafından görüntülendi.

Yangın saat 07.00 sıralarında Rıhtım caddesi üzerinde meydana geldi. Ali A.'nın kullandığı  34 TN 2386 plakalı 14 BK kodlu belediye otobüsünün ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü içinde yolcu olmayan otobüsü durdurarak  yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istedi. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücünün tüm müdahalelerine rağmen alevleri söndürmeyi başaramadı. Polis ekipleri güvenlik amaçlı çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.

ALEV ALEV YANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşamazken, otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Şoförün yolcu almak için rıhtımdaki duraklara gittiği sırada yangının çıktığı öğrenildi. Otobüsün alev alev yanması bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:09 Kaynak: DHA
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