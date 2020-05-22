Kadıköy'de berberlerin bayram mesaisi devam ediyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında çalışma saatleri uzatılan berberlerde, Ramazan Bayramı öncesi bayram mesaisi devam ediyor.

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 21.00'da kapanan berber ve kuaförlerin çalışma saatleri çarşamba ve perşembe geceleri 02.30'a kadar, cuma günü ise 23.00'a kadar uzatılmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kadıköy Merdivenköy Mahallesi'nde açık olan berberlerde vatandaşların bayram öncesi tıraş oldukları görüldü. Müşterilerin ve berberlerin tıraş esansında maske ve eldiven taktıkları, berberlerin de sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlendi.

Bayram nedeniyle gece 02.30'a kadar çalışacağını ifade eden berber Ahmet Sansar "Bu uygulama güzel bir sistem oldu müşteriler memnun bizler memnunuz 2.5 aydır insanlar evlerinden dışarıya çıkamadılar tıraş olamadılar ve manevi sıkıntılara girdiler. Geçen hafta sabah dokuz akşam dokuz olarak çalışmaya başladık ve randevular doluydu. Bu gün devletimiz sağ olsun 02.00'a kadar müsaade etti ve 02.00'a kadar doluyuz. Müşterilerimizi randevu sistemiyle alıyoruz. Temizlik konusu ile ilgili ilk önce geldiğinde kolonya ve dezenfekte kullanmasını rica ediyoruz daha sonra malzemelerimizi dezenfekte ediyoruz ve genel temizliğimize özen gösteriyoruz." dedi. Tıraş olmaya gelen Hayri Şahin ise" İki aydır tıraş olamıyorum randevu sisteminde saatler uymuyordu bize. İşe gidiyorduk akşamda uymuyordu bize. Bugün sağ olsun devletimiz 02.00'a kadar uzattı. Bende geldim şimdi tıraş oldum" diye konuştu.

- İstanbul