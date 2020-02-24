Kadıköy'de beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Kadıköy'de beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı

6 saat önce

Kadıköy'de beton mikserinin çarptığı kişi yaralandı.

Kadıköy'de beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Kadıköy'de beton mikserinin çarptığı kişi yaralandı.

Mehmet S.'nin kullandığı 34 KM 6186 plakalı beton mikseri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nden Şair Arşi Caddesi'ne dönüşte yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yiğit'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mustafa Yiğit yaralandı.

Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Mustafa Yiğit de ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Mehmet S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mustafa Yiğit, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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