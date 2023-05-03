Kadıköy'de kanlı biten "istek şarkı" kavgasında görgü tanığının ifadesi ortaya çıktı

Dün 19.00 sıralarından Kadıköy'de meydana gelen olayda Mehmet Caymaz tarafından bıçaklanarak öldürülen Cihan Aymaz'ın arkadaşı ve görgü tanığı Muhammet Mağol'un polise verdiği ifadede olay anını anlattı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Caymaz, polise ifade vermedi.

"ALKOLLÜ BİR ŞEKİLDE ETRAFTAKİ İNSANLARI RAHATSIZ ETTİ"

Olayla ilgili görgü tanığı olarak emniyete götürülen Cihan Aymaz'ın arkadaşı Muhammet Mağol'un polise verdiği ifade ortaya çıktı. Mağol'un ifadesinde, "Cihan, benim yaklaşık olarak 6-7 aydır arkadaşımdır. Bugün saat 16.00 sıralarında iskeleye gittim. Cihan yine hoparlörünü kurdu ve hoparlörden müzik çalarak kendisi de şarkı söylüyordu. Saat 19.00 sıralarında olaydan dolayı adını öğrendiğim Mehmet Caymaz isimli şahıs elinde içki şişesiyle oraya geldi. Elindeki içki şişesini yere bıraktı. Orada alkollü bir şekilde etraftaki insanları rahatsız etti. Sonra rahatsız olunca oradan dağıldılar. Sonra Mehmet isimli bu şahıs Cihan'ın yanına giderek 'Benim istediğim şarkıyı çal lan' diye bağırdı" dediği öğrenildi.

"CİHAN'IN GÖĞSÜNE BIÇAĞI SAPLADI, İTEKLEYİNCE DENİZE DÜŞTÜ"

Muhammet Mağol'un ifadesinin devamında ise şunları söyledi: "Cihan da kendisine 'Tamam çalarım. Ama sakin ol. Bağırma insanlar rahatsız oluyor' dedi. Ancak Mehmet isimli bu şahıs daha çok sinirlendi. Birden belinden siyah renkli bir çakı çıkardı. Çakıyı düğmeye basarak açtı. Sonra Cihan'a küfür etti. 'Benim dediğimi yapacaksın. Benim dediğim şarkıyı çalacaksın' dedi. Bir anda Cihan'ın üstüne yürüdü. Cihan kendisine bir karşılık veremedi. Mehmet, direkt olarak Cihan'ın göğsüne doğru bıçağı bir kere sapladı. Cihan'ın göğsünden kan akmaya başladı ve Cihan denizin kenarında olduğu için şahsın bıçaklaması ve iteklemesi ile denize düştü."

"CİHAN DENİZDEYKEN KENDİNDEYDİ"

"Ardından Mehmet Caymaz da denize elinde çakıyla atladı. Cihan'ı denizin kıyısına sahile doğru kendisi çekti. Denizdeyken Cihan'a tekrar vurmadı. Cihan denizdeyken kendindeydi. Çırpınıyordu. Cihan'ın elinden tuttuk ve denizden çekerek kaldırıma yatırdık. Mehmet denizden çıkmadı. Orada kaldı. Bekledi. Biz hemen polisi ve ambulansı aradık. Denizin kenarına çıkardığımızda Cihan bayıldı. Bir süre sonra polis geldi. Sonra ambulans geldi. Ambulans hemen Cihan'ı alıp hastaneye götürdü. Deniz polisleri geldi. Mehmet isimli şahsı polisler denizden çıkardılar. Çıktığında elinde çakı yoktu."