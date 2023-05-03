Kadıköy'de kanlı biten "istek şarkı" kavgasında görgü tanığının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Kadıköy'de kanlı biten "istek şarkı" kavgasında görgü tanığının ifadesi ortaya çıktı

03.05.2023 16:00

İstek şarkı tartışmasında Mehmet Caymaz tarafından öldürülen Cihan Aymaz'ın olaya şahit olan arkadaşı Muhammet Mağol, ifadesinde olay anını aktardı. Caymaz'ın alkollü biçimde Aymaz'ın yanına geldiğini ve istediği şarkıyı söylemesi için zorladığını anlatan Mağol, "Caymaz sakin olmasını isteyince sinirlenerek cebinden bıçak çıkartarak Cihan'ın göğsüne sapladı. Birlikte denize düştüklerinde Cihan hayattaydı, şahıs sudan çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Dün 19.00 sıralarından Kadıköy'de meydana gelen olayda Mehmet Caymaz tarafından bıçaklanarak öldürülen Cihan Aymaz'ın arkadaşı ve görgü tanığı Muhammet Mağol'un polise verdiği ifadede olay anını anlattı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Caymaz, polise ifade vermedi.

"ALKOLLÜ BİR ŞEKİLDE ETRAFTAKİ İNSANLARI RAHATSIZ ETTİ"

Olayla ilgili görgü tanığı olarak emniyete götürülen Cihan Aymaz'ın arkadaşı Muhammet Mağol'un polise verdiği ifade ortaya çıktı. Mağol'un ifadesinde, "Cihan, benim yaklaşık olarak 6-7 aydır arkadaşımdır. Bugün saat 16.00 sıralarında iskeleye gittim. Cihan yine hoparlörünü kurdu ve hoparlörden müzik çalarak kendisi de şarkı söylüyordu. Saat 19.00 sıralarında olaydan dolayı adını öğrendiğim Mehmet Caymaz isimli şahıs elinde içki şişesiyle oraya geldi. Elindeki içki şişesini yere bıraktı. Orada alkollü bir şekilde etraftaki insanları rahatsız etti. Sonra rahatsız olunca oradan dağıldılar. Sonra Mehmet isimli bu şahıs Cihan'ın yanına giderek 'Benim istediğim şarkıyı çal lan' diye bağırdı" dediği öğrenildi.

Kadıköy'de istek şarkı yüzünden öldürülen gencin olayı ile ilgili görgü tanığının ifadesi ortaya çıktı

"CİHAN'IN GÖĞSÜNE BIÇAĞI SAPLADI, İTEKLEYİNCE DENİZE DÜŞTÜ"

Muhammet Mağol'un ifadesinin devamında ise şunları söyledi: "Cihan da kendisine 'Tamam çalarım. Ama sakin ol. Bağırma insanlar rahatsız oluyor' dedi. Ancak Mehmet isimli bu şahıs daha çok sinirlendi. Birden belinden siyah renkli bir çakı çıkardı. Çakıyı düğmeye basarak açtı. Sonra Cihan'a küfür etti. 'Benim dediğimi yapacaksın. Benim dediğim şarkıyı çalacaksın' dedi. Bir anda Cihan'ın üstüne yürüdü. Cihan kendisine bir karşılık veremedi. Mehmet, direkt olarak Cihan'ın göğsüne doğru bıçağı bir kere sapladı. Cihan'ın göğsünden kan akmaya başladı ve Cihan denizin kenarında olduğu için şahsın bıçaklaması ve iteklemesi ile denize düştü."

Kadıköy'de istek şarkı yüzünden öldürülen gencin olayı ile ilgili görgü tanığının ifadesi ortaya çıktı

"CİHAN DENİZDEYKEN KENDİNDEYDİ"

"Ardından Mehmet Caymaz da denize elinde çakıyla atladı. Cihan'ı denizin kıyısına sahile doğru kendisi çekti. Denizdeyken Cihan'a tekrar vurmadı. Cihan denizdeyken kendindeydi. Çırpınıyordu. Cihan'ın elinden tuttuk ve denizden çekerek kaldırıma yatırdık. Mehmet denizden çıkmadı. Orada kaldı. Bekledi. Biz hemen polisi ve ambulansı aradık. Denizin kenarına çıkardığımızda Cihan bayıldı. Bir süre sonra polis geldi. Sonra ambulans geldi. Ambulans hemen Cihan'ı alıp hastaneye götürdü. Deniz polisleri geldi. Mehmet isimli şahsı polisler denizden çıkardılar. Çıktığında elinde çakı yoktu."

Kadıköy'de istek şarkı yüzünden öldürülen gencin olayı ile ilgili görgü tanığının ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Abidinmidyat Midyat: Böyle Adamlar çok Bence Görevli polisler işini yapmıyor her sahil da ayni pislik karaköy sahiline gidin bakin ne pislikler ettiğini zikkimlanacaklarsa evlerinde zikkimlansinlar vatandaşı rahatsız etme hakki yok Cevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır
  • mert çelik: yanı bıcakla gezıyor alkollu Cevap Yaz 23 0 Yayından Kaldır
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Kadıköy, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de kanlı biten "istek şarkı" kavgasında görgü tanığının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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