Kadıköy'de bıçaklı sopalı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kadıköy'de bıçaklı sopalı kavga güvenlik kamerasında

KADIKÖY'de kağıt toplayıcıları, bıçak ve sopalarla bir kişiye saldırdı.

KADIKÖY'de kağıt toplayıcıları, bıçak ve sopalarla bir kişiye saldırdı. Polisin havaya ateş ederek ayırdığı kavgada 9 kişi gözaltına alındı. Yaşanalar ise bir iş yerinin güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddialara göre yoldan geçen kağıt toplayıcısı ile apartman önünde bekleyen bir mahalle sakini arasında yan baktın tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeden ayrılan kağıt toplayıcısı bir süre sonra yakınlarıyla birlikte tekrar olay yerine döndü. Kağıt toplayıcıları ellerindeki sopalarla gence saldırmaya başladı. Bu sırada kağıt toplayıcılarının önüne geçen bir kadın yeğenini korumaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 2 polis, kavgayı ayıramayınca havaya ateş açtı. Tüm uyarılara rağmen durmayan saldırganlar, sopalarla, tartıştıkları gence vurmaya devam etti. Polis, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaşanan olay sonrası polis,  9 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

"10 DAKİKA SONRA BİR ARAÇLA GELDİLER"

Olayı gören Gökhan Darı, "Kağıt toplayan arkadaşlarla yoldan geçen 2 kişi kavga ettiler. Olayın tam detayını bilmiyorum ama ciddi bir kavga yaşandı. Çocuklar arkadaşın kafasını baya bir kanattılar, yardılar. Ondan sonra kafası yarılan çocuk onları kovalayınca kaçtılar. 10 dakika sonra 10 -15 kişi bir araçla buraya geldi. Sopalarla bıçaklarla geldiler. Polis çağırmıştık. Polis gelince ayırabilmek için havaya 9-10 el ateş etti. Ancak o şekilde ayırdılar. Ondan sonra topladılar hepsini bir şekilde götürdüler. Gencin çok ciddi bir kanaması vardı. Kafatası yarılmıştı. Ama yine sağlıklıydı. Müdahale etmeye çalıştık ama tabi o kadar giremedik. Çok ciddi bıçaklar vardı. Müdahale edebildiğimiz kadar ettik. İster istemez korku yaşandı, sokaktan geçenlerin üzerine sopalar fırlatıldı" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elleri sopalı grubun caddede koşarak mahalle sakini genci aradığı, bir süre sonra apartmanın önüne gelen genç ile saldırgan grubun karşılaştığı, elleri sopalı grubun mahalle sakinini darp etmeye başladığı, polis ekiplerinin havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.


- İstanbul
Kadıköy, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de bıçaklı sopalı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika
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