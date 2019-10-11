Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de bin 796 gün sonra milli heyecan
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Kadıköy'de bin 796 gün sonra milli heyecan

36 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda sahaya çıktı.

Kadıköy'de bin 796 gün sonra milli heyecan, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda sahaya çıktı.


2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Milliler, bin 796 gün sonra Kadıköy'de bir karşılaşamaya çıktı.


Ay-yıldızlılar, Kadıköy'deki ilk maçını 10 Kasım 1993 tarihinde Norveç ile oynadı ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Milliler, bu statta Arnavutluk müsabakası ile birlikte çıktığı 17. maçında 9. galibiyeti aldı. Milli takım geride kalan karşılaşmalarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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