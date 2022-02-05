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Son dakika haberleri: Kadıköy'de bina önünde korkutan çökme kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kadıköy'de bina önünde korkutan çökme kamerada

05.02.2022 23:05

Edinilen son dakika haberine göre Kadıköy'de bina önünde korkutan çökme kamerada Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi.

Kadıköy'de bina önünde korkutan çökme kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi. Çökme sonrası 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın önünde çökme oluştu. 5 metre derinliğinde çukur meydana geldi.

Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem aldı. Zabıta ekipleri çukurun çevresine şerit ve demir bariyerler çekti.

Son dakika haberleri: Kadıköy'de bina önünde korkutan çökme kamerada
Son dakika haberleri: Kadıköy'de bina önünde korkutan çökme kamerada
Son dakika haberleri: Kadıköy'de bina önünde korkutan çökme kamerada
Son dakika haberleri: Kadıköy'de bina önünde korkutan çökme kamerada

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İtfaiye, Kadıköy, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kadıköy'de bina önünde korkutan çökme kamerada - Son Dakika


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