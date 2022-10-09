Son dakika haberleri... Kadıköy'de bir binada doğal gaz patlaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kadıköy'de bir binada doğal gaz patlaması

09.10.2022 20:10

Son dakika haberler: Kadıköy'de bir binada doğal gaz patlaması Kadıköy'de binada doğal gaz patladı, alevler binayı sardı Kadıköy'de 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi.

Kadıköy'de bir binada doğal gaz patlaması

Kadıköy'de binada doğal gaz patladı, alevler binayı sardı

İSTANBUL - Kadıköy'de 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve bazı otomobiller de hasar oluştu.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda yaralı veya can kaybı henüz belirlenemezken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobiller de hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağı dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kadıköy'de bir binada doğal gaz patlaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kadıköy'de bir binada doğal gaz patlaması - Son Dakika
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