Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada

26.05.2022 18:34

Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada Kadıköy'de bir metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi.

Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de bir metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi. Duvarın çökmesiyle 3 araç hasar aldı. Binanın çökmesinin ardından yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Kadıköy'de 2 katlı bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi. Duvarın çökmesiyle 3 araç hasar alırken büyük gürültüyle dışarı çıkan mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Kadıköy'de çöken binanın yaşattığı panik kamerada

Çöken binanın yaşattığı panik güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yoldan geçen vatandaşların binanın çöktüğünü farketmesiyle kaçıştıkları görülüyor.

Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada
Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada
Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada
Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada
Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada
Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada

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Kadıköy'de metruk binada çökme meydana geldi, 3 araç hasar aldı Kadıköy'de metruk binada çökme meydana geldi, 3 araç hasar aldı KADIKÖY'DE YIKIM YAPILAN BİNADAKİ ÇÖKME ÇEVREDEKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ - 3 KADIKÖY'DE YIKIM YAPILAN BİNADAKİ ÇÖKME ÇEVREDEKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ - 3
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada - Son Dakika


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