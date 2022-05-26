KADIKÖY'DE BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÇÖKME - Son Dakika
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KADIKÖY'DE BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÇÖKME

26.05.2022 17:43
KADIKÖY'DE BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÇÖKME

KADIKÖY'de metruk binanın yıkımı esnasında çatı bölümünde çökme meydana geldi.

KADIKÖY'de metruk binanın yıkımı esnasında çatı bölümünde çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar ve sac bariyerler park halindeki araçların üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Metruk binanın yıkımı sırasında çatı bölümü çöktü. Binadan düşen parçalar ve binayı çevreleyen sac bariyerler park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve pois ekipleri sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, otomobillerde hasar meydana geldi. Çökme yaşanan bina havadan da görüntülendi. Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sac bariyerin otomobillerin üzerine devrildiği ve çevrede bulunan vatandaşların panikle kaçtığı görüldü.

Olay nedeniyle caddede trafik akışı tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından alınan güvenlik önlemleriyle binanın yıkımına devam edildi.

- İstanbul
KADIKÖY'DE BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÇÖKME
KADIKÖY'DE BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÇÖKME
KADIKÖY'DE BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÇÖKME
KADIKÖY'DE BİNANIN YIKIMI SIRASINDA ÇÖKME
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Kaynak: DHA

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