KADIKÖY'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI PARK HALİNDEKİ 5 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika
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KADIKÖY'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI PARK HALİNDEKİ 5 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

21.08.2022 09:33
KADIKÖY'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI PARK HALİNDEKİ 5 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

KADIKÖY'de bir apartmanın bahçesindeki çınar ağacının bir kısmı park halindeki araçların üzerine devrildi.

KADIKÖY'de bir apartmanın bahçesindeki çınar ağacının bir kısmı park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda 5 araç hasar gördü.

Kadıköy Göztepe Mahallesi Şair Arşi Caddesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında, 14 katlı apartmanın bahçesindeki çınar ağacının bir kısmı park halindeki araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ağacın devrilen kısmını parçalara ayırarak kaldırdı. Ağacın üzerine devrildiği 5 aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Apartman sakini Sercan Tomaç, Sabah çok büyük bir gürültü koptu. Aşağı indik kamyon moloz devirdi falan zannettik. Fakat maalesef bizim çok eski bir çınar ağacı. Biz de yeni taşındık ama, biliyoruz. Maalesef bu manzarayla karşılaştık. Allah'tan cana gelmemiş ve sabah erken saatlerde olmuş. Deprem veya bir yer çöktüsü gibiydi. Bizim aracımız vardı ama, ağacın menziline girmiyordu. Girseydi de yapacak bir şey yok. Allah'tan kimse yoktu otoparkta. Buna seviniyoruz biz de. " dedi.

Görüntü dökümü ------------------------Ağacın altında kalan araçlar -Hasar gören araçların çekilmesi-Apartman sakinlerinden görüntü -Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)-Apartman sakinleri ile röportaj - İtfaiye ekiplerinin çalışması-Binadan görüntü

-Genel ve detay


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI PARK HALİNDEKİ 5 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE ASIRLIK ÇINAR AĞACI PARK HALİNDEKİ 5 ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika
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