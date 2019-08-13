Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de bir apartmanın çatısı alev alev yandı
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Kadıköy'de bir apartmanın çatısı alev alev yandı

1 saat önce

Kadıköy'de bir apartmanın çatısı alev alev yandıİSTANBUL - İstanbul Kadıköy Vural sokakta bulunan bir binanın çatısı bir anda alev aldı.

Kadıköy'de bir apartmanın çatısı alev alev yandı
İSTANBUL - İstanbul Kadıköy Vural sokakta bulunan bir binanın çatısı bir anda alev aldı.
Yangın gece yarısı saat 03: 00 sularında meydana geldi. Kadıköy Vural sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısı belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Yangını fark eden çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Binada yaşayan vatandaşlar zarar görmeden kurtarıldı. Yetkililer yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:09 Kaynak: İHA
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