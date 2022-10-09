İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil

09.10.2022 21:47

Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve sonrasındaki yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Vali Yerlikaya, olayı bir doğal gaz patlaması olarak nitelerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığını ve olayın sebebinin Emniyet'in raporu sonrası netleşeceğini belirtti.

Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta akşam saatlerinde bir binadapatlama yaşandı. Alevler kısa süre içerisinde neredeyse tüm binayı kapladı ve yan taraftaki apartmanları da tehdit etmeye başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü.

VALİ YERLİKAYA: 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayla ilgili Vali Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İMAMOĞLU: PATLAMA DOĞAL GAZ KAYNAKLI DEĞİL

Vali Yerlikaya'nın doğal gaz patlaması ifadesini kullandığı açıklamasının hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir paylaşım yaptı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığını söyleyen İmamoğlu, olayın nedeninin Emniyet'in raporu sonrası netleşeceğini söyledi.

"SEBEBİ EMNİYET RAPORU SONRASI NETLEŞECEK"

Paylaşımında İmamoğlu, "İstanbul Fikirtepe'deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" ifadelerine yer verdi.

"İGDAŞ: BİNADA DOĞAL GAZ BAĞLANTISI YOKTUR"

Paylaşımların ardından Murat Ongun ise "İGDAŞ: Patlama olan dairede doğalgaz bağlantısı yoktur. Kamuoyunun bilgisine" dedi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak'ta çıkan yangına İBB itfaiyesi, 8 dakikada ulaşarak müdahale etti. Dumandan etkilenen bir kişi, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 56 personel ve 19 araçla yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteren ekipler, soğutma çalışmalarında üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.İBB itfaiye ekipleri, 19: 05'te Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak'tan gelen yangın ihbarı üzerine hızlıca bölgeye intikal etti. 19: 13'te olay yerine ulaşan ekipler, üç katlı binanın üçüncü kat ve çatısı ile bitişiğinde bulunan iki binaya sirayet eden yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Toplam 56 personel ve 19 araçla yapılan müdahalelerde bir kişi dumandan etkilenmiş olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Binadaki yangını kontrol altına alan İBB itfaiyesi, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangından ağır hasar almış binada yapılan arama çalışmasında üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çökme riski bulunan binada arama çalışmalarına devam ediliyor."

YORUMLAR
500
Kadıköy'de 3 katlı binada patlama: 3 ölü, 1 yaralı Kadıköy'de 3 katlı binada patlama: 3 ölü, 1 yaralı Son dakika gündem: Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem: Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü

Ekrem İmamoğlu, Ali Yerlikaya, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil - Son Dakika


Son Dakika
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:22 Putin, Kırım Köprüsü'ne meydana gelen patlamayla ilgili suçluyu belirledi: Ukrayna istihbarat servisinin işi
21:23 HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 23:35:48. #1.11#
SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement