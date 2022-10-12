Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamada ölen kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

İstanbul Kadıköy'deki patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Fikirtepe Mahallesi'nde bir binada 9 Ekim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden M.K'nin cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, Maltepe Cemevi'ne götürüldü. Cenazenin yarın buradaki törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Patlamada hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu 70 yaşındaki dede ile 8 yaşındaki torununun yakınları da Adli Tıp Kurumu'na geldi. Dede ile torunun cenazeleri yakınları tarafından teşhis edildi.

Konsolosluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından teslim alınacak iki cenazenin Özbekistan'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği bina, polis ekiplerinin incelemesini tamamlamasının ardından bugün yıkıldı.

Olayın geçmişi

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta 34 numaralı binanın üçüncü katındaki dairede 9 Ekim Pazar günü meydana gelen patlamada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetmiş, patlamanın ardından başlayan ve 2 binaya da sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürülmüştü.

Patlamaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın olduğu evde yaşayan 1959 doğumlu M.K'nin, yakınları ve akrabalarınca şizofreni hastası olduğunun söylendiğini bildirmişti.

M.K'nin 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle bir irtibatının olduğunu ancak ondan sonra herhangi bir irtibata rastlanmadığını aktaran Soylu, İsviçre'de bir adamı öldürmeden dolayı 2012-2019'da Türkiye'de yakalandığı ve cezaevinde yattığı, ihbar edildiği konusunda aile bireylerini suçladığı bilgisine ulaşıldığını kaydetmişti.

Soylu, yapılan çalışmalarda terör bağlantısı bulunamadığını ve başsavcılık tarafından soruşturmanın yürütüldüğünü belirtmişti.