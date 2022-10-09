İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , konuyla ilgili Twitter 'dan yaptığı açıklamada, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Fikirtepe, İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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