KADIKÖY'DE BİR BİNADA PATLAMA 3 ÖLÜ Aktüel - Son Dakika
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KADIKÖY'DE BİR BİNADA PATLAMA 3 ÖLÜ Aktüel

09.10.2022 23:51
KADIKÖY'DE BİR BİNADA PATLAMA 3 ÖLÜ Aktüel

KADIKÖY'de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana geldi.

KADIKÖY'de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine İstanbul itfaiyesi olay yerine 56 personel ve 19 araç sevk etti. Yangın, 3 katlı binanın 3üncü kat ve çatısı ile bitişiğinde bulunan 2 binaya sıçradı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemede bulundu. Öte yandan yangının şiddeti havadan görüntülendi. 3 katlı binada meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binada meydana gelen patlamalar görülüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yangının doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi, Vali Yerlikaya Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığı açıklamasını yaptı.

Görgü tanığı Mustafa Ay, Bitişikteki binada arkadaşlarımız ve akrabalarımız çalışıyordu. Olayı duyduğumuz anda koşarak buraya geldik. Arkadaşlarımızda çok şükür ölü ve yaralı yok. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu duyduk. Biz bir çocuğun içeride olduğunu duyduk ama inşallah doğru değildir. 1 aile yaşıyordu içeride. Kentsel dönüşüme girecek bir bina diye konuştu.

Öte yandan, yangının 2'inci katta bulunan kaçak havai fişek imalathanesinden kaynaklandığı iddia edildi.

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Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü Son dakika haber: İstanbul Valiliği, 'Patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeler tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır' Son dakika haber: İstanbul Valiliği, 'Patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeler tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır'
Kaynak: DHA

İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE BİR BİNADA PATLAMA 3 ÖLÜ Aktüel - Son Dakika

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