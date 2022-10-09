Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu

Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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