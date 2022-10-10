Olay yerine gelen savcı da incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında sokakta güvenlik önlemi alan polisler, çalışmaların ardından evlerine girmek için bekleyen vatandaşlara izin verdi. Çevre binalarda çalışmaları izleyen vatandaşlar da evlerine gitti.

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması 5 saat sonra sona erdi.

Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangına ilişkin itfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi - Son Dakika

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