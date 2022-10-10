Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi - Son Dakika
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Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi

10.10.2022 03:52

Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangına ilişkin itfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri tamamlandı.

Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangına ilişkin itfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri tamamlandı.

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması 5 saat sonra sona erdi.

İnceleme sırasında sokakta güvenlik önlemi alan polisler, çalışmaların ardından evlerine girmek için bekleyen vatandaşlara izin verdi. Çevre binalarda çalışmaları izleyen vatandaşlar da evlerine gitti.

Olay yerine gelen savcı da incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerinin sokakta güvenlik önlemleri devam ederken patlama ve yangının çıkış sebebinin gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İnceleme, İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi - Son Dakika
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