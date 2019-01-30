Kadıköy'de Bir Binanın Çatı Katı Yandı
20 dakika önce
Kadıköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Kadıköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Uyum Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:19 Kaynak: AA
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