Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Bir Binanın Çatı Katı Yandı

Kadıköy'de Bir Binanın Çatı Katı Yandı

20 dakika önce

Kadıköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Kadıköy'de Bir Binanın Çatı Katı Yandı, System.String[]
Kadıköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Uyum Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:19 Kaynak: AA

İtfaiye, Dumlupınar, Kadıköy, Güncel
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