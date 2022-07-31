Kadıköy'de evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'de evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

31.07.2022 17:37
Kadıköy'de evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Kadıköy'de bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 20 Temmuz'da emekli S.A.C'nin, Feneryolu Mahallesi Kızıl Toprak İstasyon Caddesi'ndeki evinden 60 bin dolar değerinde 2 saat, 16 bin dolar değerinde çeşitli ziynet eşyası ve küçük ebatta çelik kasa çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin 115 suç kaydı, 24 aranması ve 42 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ceylan Ç. (33) ile 61 suç kaydı, 12 aranması ve 37 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Esra U. (22) olduğu tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda Başakşehir'de yakalanan Ceylan Ç. ve Esra U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadıköy'de evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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