Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Bir Garip Olay…

Kadıköy'de Bir Garip Olay…

32 dakika önce

KADIKÖY'de otobüsün altına giren bir kişi polisi seferber etti.

Kadıköy'de Bir Garip Olay…, System.String[]
KADIKÖY'de otobüsün altına giren bir kişi polisi seferber etti. Polisin zor kullanarak otobüsün altında çıkardığı kişi gözaltına alındı.

Olay saat 07.45 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Ataç'ın kullandığı özel halk otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. Bu sırada otobüsün altındaki kişiyi görenler kaza olduğunu sanarak polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiyeden kurtarıcı araç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOBÜSÜN ALTINDA BEBEĞİM VAR Olay yerine ekipler yaptıkları ilk incelemede otobüs altındaki kişinin sıkışmadığını anladı. İsmi öğrenilemeyen kişi, 'otobüsün altında bebeğim var' diyerek buradan çıkmadı. Polis ekipleri otobüsün altına giren kişiyi çıkarmak için uzun süre dil döktü. Yapılan tüm ikna çabalarına rağmen otobüsün çıkmayan kişiyi polis zor kullanarak çıkardı. Gözaltına alınan kişi, İskele Polis Merkezine götürüldü. Olayın kaza olmadığının anlaşılmasını ardında itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Otobüs sürücüsü Ali Ataç, "Durakta yolcu indiriyordum. Bir kişi otobüsün altına girdi 'bebeğim var' diyerek çıkmadı" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:35 Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadıköy'de Bir Garip Olay… Kadıköy'de Bir Garip Olay

İstanbul'da 11 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 4 Yaralı 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 10:07:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Bir Garip Olay…
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]