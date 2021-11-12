Kadıköy'de "Bir Hareketine Bakar Hayat" uygulamasında emniyet kemeri önemi anlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği ve emniyet kemerine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında, Kadıköy'de yapılan uygulamada sürücülere bilgilendirme yapıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan'ın katıldığı uygulamada, simülasyon aracına bindirilen sürücüler, emniyet kemeri takılan ve takılmayan olası kaza durumlarını deneyimlemiş oldu.

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordine edilen uygulamada, durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatılarak broşür verildi.

Kadıköy Meydanda trafikte seyir halindeyken emniyet kemeri takmanın yalnızca tek bir hareket gerektirdiği ve birçok kazada hayat kurtardığı vurgulanan uygulamaya, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan katıldı. Vali Yardımcısı Özyiğit ve Kadıköy Kaymakamı Özarslan alanda yapılan uygulama ile ilgili incelemelerde bulunarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlara emniyet kemeri takılmış ve takılmamış şekilde uygulamalı testler yapıldı. Uygulamada emniyet kemeri takmayan sürücüler simülasyon aracına bindirilerek, emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Emniyet kemeri takmadığı için durdurulan ve simülasyon aracına binen vatandaş İlker Kantar, "Çok güzel. Evet zaten farkındaydık son zamanlarda reklamlarda görüyoruz. Güzel bir uygulama. Genel olarak takıyoruz uzun yollarda da kısa bir mesafe olduğundan dolayı takmamıştık. Güzel bir uygulama" dedi.

Simülasyon aracına binen bir başka vatandaş Yunus Doğulu, "Uygulama güzel. Emniyet kemerinin önemini anlıyoruz, taktık, gördük. Kemersiz olduğu zaman düştük zaten. Emniyet kemeri varken bizi tuttu. Emniyet kemeri hayat kurtarır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL