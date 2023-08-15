Kadıköy tartışma yaşadığı kadını pencereden iterek öldürdüğü iddia edilen avukat yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy tartışma yaşadığı kadını pencereden iterek öldürdüğü iddia edilen avukat yakalandı

Son Güncelleme: 15.08.2023 14:39

Kadıköy'de yaşanan olayda, tartıştığı bir kadını 4. katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen avukat yakalandı. Gözaltına alınan avukat, ifadesinde kadının kendi kendini attığını iddia etti. İki görgü tanığı ise olayın şüphelinin müdahalesiyle gerçekleştiğini söyledi.

Kadıköy'de tartıştığı 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan'ı 4. katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen Avukat Doğan C.G. (41) yakalandı. Gözaltına alınan Doğan C.G. ifadesinde "Benim arkam dönük olduğu sırada salonun penceresinden kendi atladı" dedi.

VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Olay, dün saat 20.20 sıralarında Caferağa Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden bir kadının düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, düşerek hayatını kaybeden kadının Fatma Duygu Özkan olduğunu tespit etti. Olay sırasında evde bulunan Avukat Doğan C.G. gözaltına alındı.

Kadıköy'de tartıştığı kadını pencereden atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen avukat yakalandı

"EVDE BİRLİKTE ALKOL ALIP SOHBET ETTİK"

Avukat Doğan C.G. polise verdiği bilgide Fatma Duygu Özkan'ı daha önceden tanımadığını, bir arkadaşı aracılığı ile numarasını aldığını ve telefon ederek yanına çağırdığını söyledi. Evde birlikte alkol aldıklarını ve sohbet ettiklerini anlatan Doğan C.G., kendisinin mutfak tezgahının olduğu yerde arkası dönükken, kadının evinin salon penceresinden aşağı atladığını söyledi.

Kadıköy'de tartıştığı kadını pencereden atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen avukat yakalandı

İKİ GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİ ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada iki görgü tanığının ifadesini aldı. Görgü tanıkları olay yerinden geçtikleri sırada, bağrışmalar üzerine sesin geldiği yöne baktıklarını ve bir kadının pencere önündeki korkuluklara tutunduğunu gördüklerini söyledi. Bu sırada kadının arkasında bulunan erkeğin onu iterek aşağı düşürdüğünü söyleyen görgü tanıklarının ifadesi üzerine polis harekete geçti. Bu gelişme üzerine Avukat Doğan C.G. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kadıköy tartışma yaşadığı kadını pencereden iterek öldürdüğü iddia edilen avukat yakalandı - Son Dakika


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