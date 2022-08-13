Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

13.08.2022 09:15
Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

İstanbul Kadıköy'de bir kafenin sahibi, tartıştığı eşini tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Cinayeti işleyen katil zanlısı olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Korkunç olay, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak üzerinde bulunan bir kafede gece 01.00 sıralarında meydana geldi.

KARISINI VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Kafe işletmecisi olan 65 yaşlarındaki bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kafede bulunan karısı M.A ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlendi. Kafe sahibi, tartıştığı karısı M.A'yı 5 el ateş ederek ağır yaraladı. Karısını vuran şahıs olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"TAM POLİSİ ARAYACAĞI SIRADA İŞLETME SAHİBİ KARISINI VURMUŞ"

Derin Çınar Eke, "Biz köşede oturuyorduk, sonra kalktık buraya gelecektik. Tam gelirken silah sesi duyduk, ne oluyor derken insanlar kaçmaya başladı. Bazı insanlar mekanlara girerken bazıları kaçtı. Burada çalışan arkadaşlar söyledi, işletme sahibi karısını vurmuş. Burada garson olan arkadaşım var, tartışma çıktığında abi polisi mi arasak dediği sırada işletme sahibi karısını vurmuş" dedi.

Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
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KADIKÖY'DE KAFEDE KADIN CİNAYETİ-1 KADIKÖY'DE KAFEDE KADIN CİNAYETİ-1 İSTANBUL-MİMAR NİŞAN YAUBYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL-MİMAR NİŞAN YAUBYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kaynak: İHA

Osmanağa Mahallesi, Kadıköy, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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