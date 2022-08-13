Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

Korkunç olay, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak üzerinde bulunan bir kafede gece 01.00 sıralarında meydana geldi.

KARISINI VURDUKTAN SONRA KAÇTI

Kafe işletmecisi olan 65 yaşlarındaki bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kafede bulunan karısı M.A ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlendi. Kafe sahibi, tartıştığı karısı M.A'yı 5 el ateş ederek ağır yaraladı. Karısını vuran şahıs olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"TAM POLİSİ ARAYACAĞI SIRADA İŞLETME SAHİBİ KARISINI VURMUŞ"

Derin Çınar Eke, "Biz köşede oturuyorduk, sonra kalktık buraya gelecektik. Tam gelirken silah sesi duyduk, ne oluyor derken insanlar kaçmaya başladı. Bazı insanlar mekanlara girerken bazıları kaçtı. Burada çalışan arkadaşlar söyledi, işletme sahibi karısını vurmuş. Burada garson olan arkadaşım var, tartışma çıktığında abi polisi mi arasak dediği sırada işletme sahibi karısını vurmuş" dedi.