Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (1) - Son Dakika

Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (1)

6 saat önce

KADIKÖY'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, annesi ile çiçekçilik yapan eşini silahla vurarak yaraladı.

Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (1), System.String[]
KADIKÖY'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, annesi ile çiçekçilik yapan eşini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan eşi Seyhan Yüksekova, annesi Zühmiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi. İki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.


- İstanbul
Yüksekova, İstanbul, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:19 Kaynak: DHA
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