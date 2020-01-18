Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (1) - Son Dakika

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Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (1)
6 saat önce
KADIKÖY'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, annesi ile çiçekçilik yapan eşini silahla vurarak yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:19 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, annesi ile çiçekçilik yapan eşini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan eşi Seyhan Yüksekova
, annesi Zühmiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi. İki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
- İstanbul
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