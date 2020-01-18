Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü - Son Dakika
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Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü

6 saat önce

Kadıköy'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü.

Kadıköy'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Tahsin Y. (38), Cemil Topuzlu Caddesi'nde çiçek satan eşi Seyhan Y. (37) ile annesi Zülfiye Y'ye ateş etti.

Şüpheli, olayın ardından kaçarken haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zülfiye Y. ile gelini Seyhan Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından minibüse binerek kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüphelinin olay yerinde bulunan kız kardeşine de ateş ettiği ancak kızın kaçtığı öğrenildi.

Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü

Kadıköy, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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