Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü - Son Dakika
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Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü

36 dakika önce

Kadıköy'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü.

Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü, System.String[]

Kadıköy'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü. Kaçan saldırgan daha sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tahsin Y. (38), Cemil Topuzlu Caddesi'nde çiçek satan eşi Seyhan Y. (37) ile annesi Zülfiye Y'ye ateş etti.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zülfiye Y. ile gelini Seyhan Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tahsin Y, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullanılan silahla birlikte Ataşehir'de yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin, işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kadıköy, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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