KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ SİLAHLA YARALADI (1) - Son Dakika

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, sokak üzerinde eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler