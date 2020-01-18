KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ SİLAHLA YARALADI (1) - Son Dakika

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KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ SİLAHLA YARALADI (1)
6 saat önce
İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHAKadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, sokak üzerinde eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:23 Kaynak: DHA
İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA
Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, sokak üzerinde eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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