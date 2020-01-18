Kadıköy'de bir kişi, eşi ile kayınvalidesini silahla yaraladı (1) - Son Dakika

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Kadıköy'de bir kişi, eşi ile kayınvalidesini silahla yaraladı (1)
6 saat önce
KADIKÖY'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, sokak üzerinde eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:28 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, sokak üzerinde eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi. Polis
olaya ilişkin çalışma başlattı.
- İstanbul
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