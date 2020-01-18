KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2) - Son Dakika

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KADIKÖY'DE BİR KİŞİ, EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ (2)
6 saat önce
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAKadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, çiçekçilik yapan eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:49 Kaynak: DHA
İlkay DİKİCİ - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Kadıköy'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, çiçekçilik yapan eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan Seyhan Yüksekova, annesi Zühmiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi. Anne ile kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis
olaya ilişkin çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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